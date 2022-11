Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Beim Abbiegen Fußgänger übersehen

Als am Sonntagabend ein 44-jähriger PKW-Lenker auf der Hauptstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war übersah er beim Linksabbiegen in Richtung "Donau-Hirsch" einen 54-jährigen Fußgänger, welcher in diesem Moment die Straße "Lauchertbühl" überqueren wollte. Der Pkw erfasste hierbei den Fußgänger, dieser verletze sich bei der Kollision leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Sigmaringen

Baumstamm auf der Fahrbahn

Ein auf der Fahrbahn liegender Baumstamm hat am Sonntag gegen 17.15 Uhr zu einem Sachschaden an einem LKW geführt. Der etwa 80 cm lange und 10 cm dicke Ast lag auf der L 456 von Sigmaringen kommend in Richtung Krauchenwies, etwa 150 m vor der Abzweigung Friedhofstraße. Der Fahrer des Gespanns konnte dem Verkehrshindernis nicht mehr ausweichen und überfuhr dieses, wodurch an seinem LKW ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstand. Da es sich bei dem Baumstamm vermutlich um verlorengegangene Ladung handelte, bittet das Polizeirevier Sigmaringen Verkehrsteilnehmer, die zum Tatzeitpunkt dort ebenfalls unterwegs waren, unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Verkehrsunfallflucht

Sigmaringen

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer hat zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Straße "Kirchberg" einen am rechten Straßenrand geparkten Opel Corsa sowie einen dortigen Poller gestreift und dadurch einen Sachschaden von insgesamt circa 1.400 Euro verursacht. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/1040 in Verbindung zu setzen.

