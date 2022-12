Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des schweren Raubes

Hagen (ots)

Bereits am 25. Juli 2022 betrat ein Mann gegen 6 Uhr eine Spielhalle in Hagen. Er bedrohte eine Angestellte mit einem länglichen Gegenstand und erbeutete so Bargeld aus der Kasse. Die Angestellte der Spielhalle blieb unverletzt. Die Tat wurde durch mehrere Kameras aufgezeichnet. Die Kriminalpolizei Hagen sucht Zeugen.

Wer kann zur Identität des Tatverdächtigen sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Fotos sowie ein Video finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/94362

(arn)

