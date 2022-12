Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb in der Innenstadt hat Messer und Drogen dabei

Hagen.Mitte (ots)

Bei einem 40-jährigen Ladendieb fanden Polizeibeamte am Mittwochabend (21.12.2022) in der Innenstadt ein Messer und Betäubungsmittel auf. Gegen 18.40 Uhr beobachtete eine 33-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Mittelstraße den 40-Jährigen dabei, wie er zwei Getränkeflaschen und Süßigkeiten in seine Jackentaschen steckte. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne für die Ware zu bezahlen. Sie konfrontierte den Mann anschließend mit ihren Beobachtungen und rief die Polizei hinzu. Bei einer Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die Beamten ein Messer und Betäubungsmittel und stellten alles sicher. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls mit Waffen und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (sen)

