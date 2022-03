Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein verunfallt und verletzt sich leicht

Boizenburg (ots)

Am Montagabend kam es zwischen Gresse und Schwartow auf der B 195 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leichtverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 29-jähriger deutscher Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Gartenzaun. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte mit seinem Fahrzeug noch rechtzeitig ausweichen und blieb unversehrt. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 0,77 Promille bei dem Fahrer fest. Zusätzlich wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Eine Blutprobenentnahme wurde durch die eingesetzten Beamten veranlasst. Da der Unfallfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird gegen ihn eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 17.000 Euro.

