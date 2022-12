Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer kollidiert mit Leitplanke und verstirbt an der Unfallstelle - Hinweise auf medizinischen Notfall

Hagen-Garenfeld (ots)

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es am Mittwoch (21.12.2022) gegen 16.45 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem Unfall auf der Ruhrtalstraße, bei dem ein Mann verstarb. Ein 65-Jähriger fuhr mit dem Fahrzeug eines Bestattungsunternehmens in Richtung Villigster Straße, als er kurz nach der Einmündung "Zur Feldlage" nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes geriet mit den Rädern der Beifahrerseite in den Straßengraben. Kurz vor der Einmündung zur Villigster Straße kollidierte das Fahrzeug mit einer Leitplanke und kam wenige Meter später zum Stillstand. Mehrere Zeugen befreiten den bewusstlosen Schwerter aus dem Fahrzeug und kümmerten sich bis zum Eintreffen einer Notärztin um den Mann. Er verstarb trotz Reanimation an der Unfallstelle. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an. Weitere Unfallbeteiligte waren nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht involviert. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro. (arn)

