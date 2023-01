Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau - Hohe Beanstandungsquote bei Verkehrskontrollen

Mainz-Weisenau (ots)

27-mal nicht angeschnallt, 21-mal Handy am Ohr, das ist die Bilanz von stationären Verkehrskontrollen der Mainzer Polizei am Donnerstag in der Wormser Straße.

Sowohl vor- als auch nachmittags kontrollierten elf Polizisten Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Weisenau. Insgesamt wurden 52 Fahrzeuge und 58 Personen kontrolliert. In 48 Fällen hatte einer der Insassen den Sicherheitsgurt nicht angelegt oder nutzte als Fahrer ein Handy. Einige Fahrer konnten vor Ort ihre Strafe zahlen, in den restlichen Fällen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Strafe für das Nutzen eines Mobiltelefons liegt aktuell bei 100 Euro und einem Punkt in Flensburg, für einen nicht angelegten Gurt muss man 30 Euro bezahlen.

