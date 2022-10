FW Celle: Brennen Motorrad und Transformatorenstation

Celle (ots) - Am Donnerstagvormittag wurde die Celler Feuerwehr zu einer Tierrettung alarmiert. Grund war eine eingeklemmte Katze, die zwischen einem Fenster und einnem Rollladen eingeklemmt war. Durch die Einsatzkräfte wurde der Rollladen abmontiert und die unverletzte Katze so befreit. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache. Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr Celle Stadtpressewart Florian Persuhn ...

mehr