FW Celle: Jugendliche erhalten Leistungsspange

Celle (ots)

Sie ist das höchste Leistungsabzeichen der deutschen Jugendfeuerwehr, die Leistungsspange! Am vergangenen Sonntag traten 35 Gruppen in Uelzen an, um das begehrte Abzeichen zu bekommen. Hierunter auch eine Gruppe der Jugendfeuerwehr der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

Trotz strömenden Regens ließen sich die Jugendlichen nicht unterkriegen und absolvierten die verschiedenen Leistungsprüfungen, die nur im Team bestanden werden können. So zählen zu den Prüfungen eine Schnelligkeitsübung, ein dreigeteilter Löschangriff, Kugelstoßen, ein Fragenkatalog und ein Staffellauf.

Insgesamt 10 Jugendliche nahmen aus Celle Teil, von denen sieben die Leistungsspange erhielten. Hierbei sind die anderen aber nicht durchgefallen, sondern haben sich in den Dienst der Gruppe gestellt. Denn bei der Feuerwehr zählt das Teamwork und die Leistungsspange kann nur in einer definierten Gruppe bestanden werden. Sind also nicht genug Prüflinge vorhanden, wird die Gruppe durch motivierte Helfer ergänzt.

Wir sagen, herzlichen Glückwunsch und freuen uns über die super Leistung unserer Jugendlichen! Zum Schluss kam übrigens noch die Sonne raus und sorgte für einen würdigen Rahmen bei der Verleihung der Leistungsspange

