FW Celle: Gas tritt aus PKW an Tankstelle aus

Celle (ots) - Im Bericht zum Einsatz "Rauchentwicklung in Celler Baumarkt" hat sich ein Fehler eingeschlichen, der Einsatz war am heutigen Freitag und nicht am Montag! Wir bitten dies zu entschuldigen! Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr Celle Stadtpressewart Florian Persuhn E-Mail: info@feuerwehr-celle.de ...

mehr