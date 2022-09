Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Ergänzung zum Pressebericht: Rauchentwicklung in Celler Baumarkt

Celle (ots)

Im Bericht zum Einsatz "Rauchentwicklung in Celler Baumarkt" hat sich ein Fehler eingeschlichen, der Einsatz war am heutigen Freitag und nicht am Montag!

Wir bitten dies zu entschuldigen!

