FW Celle: Rauchentwicklung in Celler Baumarkt

Celle

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Celle zu einer Rauchentwicklung in einem Baumarkt in der Telefunkenstraße alarmiert. Mitarbeiter hatten eine Rauchentwicklung innerhalb des Gebäudes festgestellt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr waren Rauchablagerungen in einigen Räumen festzustellen. Durch die Einsatzkräfte wurden die Räumlichkeiten intensiv kontrolliert und abgesucht. Hierbei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Auf dem Dach des Gebäudes konnte als Ursache ein defekter Lüfter festgestellt werden. Ein weiterer Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

