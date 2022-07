Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Steinwerfer auf Brücke

Vermutlich Jugendliche haben am Freitag etwa gegen 20.08 Uhr Steine von der Brücke über die Umgehungsstraße beim Schützenheim in Bad Saulgau auf die L 283 geworfen. Ein Zeuge der zwei Personen auf der Brücke sah, räumte mehrere große Stein von der Straße weg. Nach Angaben des Zeugen flüchtete eine Person zu Fuß, die andere Person mit einem Cityroller in Richtung Innenstadt. Zu einem Sachschaden kam es glücklicher Weise nicht. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter 07581 482-0 entgegen.

Mengen

Auto zerkratzt

Unbekannte Täterschaft zerkratzte am Samstag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr einen Pkw Toyota Vers. Dieser stand geparkt in der Reiserstraße im Bereich der Firma NKD in Mengen. Der unbekannte Täter zerkratzte den Lack im Bereich der linken Seite zwischen vorderen und hinteren Türe, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000.- Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter 07581 482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell