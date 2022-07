Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Auto total demoliert

In der Zeit von Samstag 23.10 Uhr bis Sonntag 00.45 Uhr demolierte bislang unbekannte Täterschaft den auf einem Privatparkplatz in der Paulinenstraße vor Gebäude 50 abgestellten Pkw einer 50-Jährigen. Der Pkw wurde von allen Seiten mit langen Kratzern beschädigt. Die Heckscheibe wurde mit einem größeren Stein eingeworfen, welcher im Fahrzeug sichergestellt werden konnte. Zudem wurden alle vier Reifen abgestochen. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter 07541 701-3104 entgegen.

Friedrichshafen

Garagen aufgebrochen

In der Zeit von Freitag 01.15 Uhr bis Samstag 06.30 Uhr wurden zwei Garagen in der Moltkestraße in Friedrichshafen aufgebrochen. Vier weitere Garagen wurden von der unbekannten Täterschaft durchsucht, da sie unverschlossen waren. Es wurde ein Fahrrad im Wert von 320.- Euro und zwei weiße Gartenstühle im Wert von 40.- Euro entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter 07541 701-3104 entgegen.

Friedrichshafen

Motorradunfall

Am Samstag etwa gegen 15.11 Uhr verlor ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der K7742 von Schnetzenhausen kommend, nach einem Überholmanöver am Ortseingang von Unterraderach die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Sowohl der Fahrer als auch sein Motorrad rutschten über die Fahrbahn. Das Motorrad kollidierte mit einem VW Golf, der in gleicher Richtung vorausfuhr. Der Fahrer schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Hierbei kam er unter die Fahrzeugfront und zog sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde ohne Bewusstsein mit dem Rettungsdienst zunächst ins Klinikum Friedrichshafen und anschließend in die Oberschwabenklinik nach Ravensburg verbracht. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde durch die Polizei eine Drohne eingesetzt, außerdem wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Straße musste zur Unfallaufnahme bis gegen 21.00 Uhr voll gesperrt werden.

