Ravensburg

Brandstiftung

Beim Brand eines Schuppens auf dem Gelände des Spohngymnasiums in Ravensburg in der Nacht zum Sonntag etwa gegen 03.11 Uhr entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 20.000.- Euro. Im Schuppen befanden sich mehrere motorbetriebene Geräte und Gasflaschen. Zeugen vor Ort gaben an, dass sie zuvor Stimmen vernommen hätten und mehrere Personen weggerannt seien. Aufgrund der Gesamtumstände wird derzeit wegen Brandstiftung ermittelt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751 803-3333 zu melden.

Horgenzell

Unfallflucht

Am Samstag etwa gegen 13.35 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall in der Alten Poststraße in Horgenzell beim Kreisverkehr. Ein VW-Transporterfahrer fuhr einem 25-jährigen Audi-Fahrer hinten auf. Nach dem Unfall wollte der Verursacher den Geschädigten mit 200.- Euro in bar abfinden. Als sich der Geschädigte auf dieses Angebot nicht einließ und die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Unfallverursacher. Seinen Beifahrer ließ er an der Unfallstelle zurück. Als die Halteranschrift von den Polizeibeamten überprüft wurde, konnten sie den 24-jährigen Unfallverursacher schlafend im Bett feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab umgerechnet eine Atemalkoholkonzentration von 2,46 Promille. Der 24-jährige Rumäne, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1350.- Euro erhoben.

Weingarten

Randalierender Mann steht unter Drogen

Am Samstag gegen 00.50 Uhr wurde der Polizei in Weingarten ein randalierender aggressiver Mann im Stadtgarten von Weingarten gemeldet. Aufgrund seines Verhaltens vor Ort mussten die Beamten den amtsbekannten 49-jährigen Mann mit den Handschließen schließen und in den Streifenwagen setzen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person wurde eine Kleinmenge Kokain aufgefunden. Bei der weiteren Nachschau in seiner Wohnung fanden die Beamten des Polizeireviers Weingarten unerlaubte Dopingmittel. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Verstoß gg. das Betäubungsmittelgesetz und Antidopinggesetz angezeigt.

Aichstetten

Automat aufgebrochen

Ein Zeuge meldete am Samstag gegen 02.47 Uhr verdächtige Personen die in der Hochstraße in Aichstetten, welche versuchten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Als die Polizeibeamten aus Leutkirch an der Örtlichkeit eintrafen, konnten zwei Personen in der Anna-Thamm-Straße in Richtung Hauptstraße flüchtend festgestellt werden. Einer davon hatte noch ein Brecheisen in der Hand. Eine weitere Person wurde ebenfalls an der Tatörtlichkeit festgenommen. Der Sachschaden am Automaten wird auf etwa 1500.- Euro geschätzt. Die Personen wurden nach Abschluss der Ermittlungen auf die Straße entlassen.

