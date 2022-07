Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen - Stromausfall

Mehrere Einsätze zog ein Stromausfall zwischen 15:55 Uhr und 16:30 Uhr in Wangen nach sich. So löste u.a. die Alarmanlage in einem Einfamilienhaus aus, und auch Tankstellen und öffentliche Einrichtungen waren betroffen. Beim Polizeirevier kam es in der Folge kurzzeitig zu einem Ausfall der Telefonanlage, der jedoch schnell behoben werden konnte. Lediglich die Störung der installierten Brandmeldeanlage konnte nur durch technische Hilfe behoben werden.

Isny - Betrugsversuch

Bereits in der Wohnung einer älteren Dame waren falsche Polizeibeamte am Freitagnachmittag in Isny, ehe der 82-jährigen das Vorgehen spanisch vorkam und sie einen Nachbarn hinzuzog. Die angebliche Polizeibeamtin flüchtete daraufhin aus der Wohnung. Glücklicherweise entstand der Dame kein finanzieller Schaden.

Leider fallen immer wieder lebensältere Mitmenschen auf Betrüger herein. Grundsätzlich erfragt die Polizei keine Vermögenswerte oder stellt diese gar sicher!

Leutkirch - Verkehrsunfall

Mit einem Atemalkoholwert von umgerechnet über 2,2 Promille war ein 21-jähriger PKW Lenker am Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr auf der K7917 zwischen Leutkirch und Ottmannshofen unterwegs. Dort kam er dann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Während der Fahrzeugführer unverletzt blieb, zog sich sein 21-jähriger Beifahrer vermutlich einen Oberschenkelbruch und mehrere Prellungen zu. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell