Sigmaringen

Mann verbringt Nacht auf dem Polizeirevier

Die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier Sigmaringen musste ein 31-Jähriger verbringen, der am Freitag gegen 3 Uhr stark alkoholisiert auf dem Gehweg in der Binger Straße geschlafen hat. Ein Zeuge hatte den Mann entdeckt und zunächst den Rettungsdienst verständigt. Nachdem keine medizinische Behandlung erforderlich war, nahmen die ebenfalls verständigten Beamten den 31-Jährigen in Gewahrsam. Einen Alkoholtest wollte der Betrunkene nicht durchführen. Für die Kosten des Einsatzes und der Übernachtung muss der Mann nun aufkommen.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Beim Linksabbiegen von der B 311 auf die Mengener Straße (L 195) hat am Donnerstag gegen 10.45 Uhr der 19-jährige Fahrer eines VW Kleinbusses eine entgegenkommende Fahrerin eines Citroen Kleinbusses übersehen. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zur frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der VW umkippte und auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Während der Fahrzeuglenker des VW trotz des wuchtigen Aufpralls unverletzt blieb, zog sich die 38 Jahre alte Fahrerin des Citroen leichte Verletzungen zu, die vor Ort jedoch keiner medizinischen Behandlung bedurften. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro beziffert. Um die nicht mehr fahrbereiten Pkw kümmerten sich Abschleppdienste.

Veringenstadt

Diesel abgeschlaucht

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einer Windkraftrad-Baustelle an der L 415 Diesel aus Arbeitsmaschinen abgeschlaucht. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Stetten am kalten Markt

Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Mittwoch gegen 16 Uhr ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der L 197 zwischen Stetten am kalten Markt und Beuron-Thiergarten in einer Rechtskurve mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen. Zum Stillstand kam die Kawasaki, an der ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand, in einem angrenzenden Straßengraben. Der 18-jährige Fahrzeuglenker blieb einer ersten Einschätzung zufolge unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sauldorf

Polizei sucht nach Überholvorgang Zeugen und die Fahrerin eines weißen VW Golf

Nach einem Überholvorgang am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der B 313 zwischen Krumbach und Meßkirch ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen und sucht weitere Zeugen sowie die Fahrerin eines weißen VW Golf. Ein Zeuge gab gegenüber den ermittelnden Beamten an, dass der Fahrer eines Mercedes Sprinter eine Fahrzeugkolonne hinter einem Traktor überholt haben soll, obwohl er nicht die gesamte Strecke übersehen konnte. Die entgegenkommende Fahrerin eines weißen VW Golf hätte daraufhin stark abbremsen müssen, um eine Frontalkollision zwischen ihr und dem Mercedes zu vermeiden. Während der Fahrer des Mercedes bekannt ist, sucht das Polizeirevier Sigmaringen noch nach der Fahrerin des VW. Diese und weitere Zeugen des Überholvorgangs werden darum gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

