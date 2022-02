Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diesel aus Lkw abgesaugt

Mechernich (ots)

300 Liter Dieselkraftstoff erbeuteten Diebe bei einem Tankaufbruch eines Lkw auf dem Autobahnrastplatz (A 1) "Grüner Winkel". Der spanische Lkw-Fahrer hatte sich am frühen Mittwochmorgen (00.20 Uhr) in seinem Lkw zur Nachtruhe begeben. Als er am Morgen (08.30 Uhr) seine Fahrt fortsetzen wollte, bemerkte er den Diebstahl des Kraftstoffes.

