Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Zülpich-Juntersdorf (ots)

Mittwochmorgen (07.50 Uhr) befuhr eine 34-Jährige Zülpicherin mit ihrem Pkw die Bundesstaße 56 in Fahrtrichtung Juntersdorf. In ihrem Fahrzeug befanden sich noch ihre beiden Kinder im Alter von vier Jahren und vier Monaten. Hinter ihr fuhr ein 60-Jähriger aus Düren mit einem unbesetzten Omnibus. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die 34-Jährige Zülpicherin auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hier kollidierte sie mit dem Pkw einer 56-Jährigen aus Düren. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge über die Bundesstraße. Das Fahrzeug der Dürenerin prallte in der Folge gegen den Kraftomnibus. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ebenfalls der Pkw eines 52-Jährigen aus Kreuzau beschädigt. Er nutzte zum Unfallzeitpunkt die Bundesstraße 56 hinter dem Pkw der 54-Jährigen Dürenerin aus Richtung Juntersdorf. Die Dürenerin sowie die 34-Jährige aus Zülpich wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Kleinkinder blieben offensichtlich unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie des Einsatzes des hiesigen Unfallaufnahmeteams war die Bundesstraße gesperrt.

