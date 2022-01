Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B474/ Verletzt bei Auffahrunfall

Coesfeld (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagmorgen ( 20.01.22) auf Höhe eines Möbelgeschäfts an der B474. Gegen 11.10 Uhr war ein 51-jähriger Gronauer Lkw-Fahrer in Richtung Rosendahl unterwegs. Verkehrsbedingt stoppte er an der Einmündung zum Dreischkamp, weil ein vorherfahrendes Auto stoppte. Als er links daran vorbeifahren wollte, fuhr eine 34-jährige Autofahrerin aus Gescher auf den Lkw auf.

Die leicht verletzte Frau aus Gescher wurde nach einer Behandlung im Rettungswagen vor Ort entlassen. Der Gronauer blieb unverletzt.

