POL-COE: Havixbeck, Tilbeck/ Bus fährt über Bein

Coesfeld (ots)

Während am Mittwoch (19.01.22) ein Bus mit Schrittgeschwindigkeit an die Haltestelle der Grundschule am Stift Tilbeck einfuhr, spielte dort ein neunjähriger Junge aus Senden. Gegen 13.45 Uhr stürzte der Neunjährige und geriet auf die Fahrbahn. Dabei überfuhr der Bus ein Bein des Jungen. Mit einem Rettungswagen kam er schwer verletzt in ein Krankenhaus.

