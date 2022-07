Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Autobrand gelöscht

Gebrannt hat am Donnerstag gegen 8 Uhr ein Pkw in der Hinznanger Straße. Der 55 Jahre alte Fahrer des Wagens bemerkte während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum. Er hielt an, hängte vorsichtshalber einen mitgeführten Anhänger, in dem sich zwei Kühe befanden, ab und schob den rauchenden Wagen weg von den Tieren und einem in der Nähe befindlichen Wohnhaus. Die Feuerwehr löschte den brennenden Pkw, aus dessen Motorraum bereits Flammen schlugen. An dem Auto entstand Totalschaden. Während der Löscharbeiten war die Hinznanger Straße komplett gesperrt.

Ravensburg

Wohnungstür beschädigt

Am frühen Freitag wurde im Möwenweg eine Haustür beschädigt. Kurz nach 1 Uhr verursachte ein Unbekannter durch Schlagen oder Einwerfen einen Schaden am Glas der Türe, der auf rund 300 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Kißlegg

Radfahrer stürzt - Ersthelfer schreiten ein

Am Donnerstag kurz nach 13 Uhr ist in der Immenrieder Straße auf Höhe des Strandbades ein Radfahrer gestürzt. Der 88 Jahre alte Mann zog sich dabei mehrere leichtere Verletzungen zu. Beim Auffahren auf einen Gehweg stürzte der Senior am Bordstein. Mehrere Strandbadbesucher, die auf den Unfall aufmerksam wurden, kletterten über einen Zaun, um dem Verletzten schnell zu Hilfe zu kommen. Der 88-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Wolfegg

Autofahrer alkoholisiert am Steuer

Deutlich zu viel getrunken hatte ein Autofahrer, den die Polizei am Donnerstagabend auf der Kreisstraße zwischen Wolfegg und Kißlegg gestoppt hat. Laut einem Test hatte der 29-Jährige eine Atemalkoholkonzentration von über einem Promille. Das bedeutete das sofortige Ende der Fahrt für den Fahrer. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung der Probe den hohen Wert bestätigen, hat der 29-Jährige mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Bodnegg

Rollerfahrer stürzt in Kreisverkehr

Im Kreisverkehr auf der L 326 an der Einmündung zur Tettnanger Straße ist am Donnerstag der Fahrer eines Motorrollers gestürzt. Der 73-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An seinem Roller entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. An der Unfallstelle befand sich zum Unfallzeitpunkt eine Ölspur auf der Straße, die zwischenzeitlich von der Feuerwehr abgebunden wurde.

Weingarten

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mehrere Knochenbrüche hat ein Motorradfahrer erlitten, der am Donnerstag gegen 19.45 Uhr auf der Kreuzung Waldseer Straße/Niederbiegener Straße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der Motorradfahrer befuhr die Niederbiegener Straße und wollte die Kreuzung geradeaus überfahren, als die Ampelanlage auf "rot" umschaltete. Während ein Autofahrer vor ihm abbremste, fuhr der 33 Jahre alte Zweiradlenker nach jetzigen Erkenntnissen noch trotz der bereits gelb anzeigenden Lichtzeichenanlage in die Kreuzung ein. Dabei prallte er mit einem Autofahrer zusammen, der von der Schussenstraße nach links in die Waldseer Straße abbog. Der 23-jährige Toyota-Fahrer hatte den Zweiradlenker nicht wahrgenommen. Dieser wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Durch die Kollision entstand am Motorrad ein Schaden von rund 10.000 Euro, während sich dieser am Pkw auf etwa 15.000 Euro beläuft. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Bad Waldsee

Straßenlaterne umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Mittwoch zwischen Mitternacht und 12 Uhr in der Holzstraße eine Laterne angefahren worden ist, ermittelt die Polizei. Der Verursacher, der nach ersten Erkenntnissen ein rotes Fahrzeug gefahren haben dürfte, richtet an der Laterne einen Schaden von rund 1.000 Euro an. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr er davon. Der Polizeiposten Bad Waldsee nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Altshausen

Alkoholisierter Autofahrer verunfallt

Von der Landesstraße zwischen Altshausen und Eichstegen abgekommen und im Grünstreifen gelandet ist ein alkoholisierter Autofahrer am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr. Der 34 Jahre alte Fahrer war in Richtung Altshausen unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang ins Schlingern geriet. Er kam nach links von der Straße ab und landete mit seinem Wagen im Grünstreifen an einem Baum. Verletzt wurde er hierbei nicht. Da er aber laut Testung einen Atemalkoholwert von über 2 Promille hatte, musste er die Polizeibeamten begleiten und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben. Der Schaden an seinem VW, der durch den Unfall entstanden ist, wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Aulendorf

Nach Unfall sucht Polizei Zeugen

Nach einer Kollision mit einem geparkten Pkw das Weite gesucht hat eine Autofahrerin am Dienstag kurz vor 20 Uhr in der Hauptstraße. Die Frau fuhr auf Höhe einer Bäckerei an der Einmündung zur Gumpengasse rückwärts aus einer Parklücke und prallte dabei gegen den schwarzen Toyota Yaris. Nachdem die Fahrerin den Schaden am Toyota, der auf rund 1.000 Euro geschätzt wird, kurz begutachtet hatte, fuhr sie mit ihrem dunklen Kombi davon. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel.07584/9217-0 um Hinweise.

