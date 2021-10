Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Von der Sonne geblendet

Gaggenau (ots)

Bei einer Kollision zweier PKW wurde am Donnerstagnachmittag eine Person verletzt. Gegen 15:30 Uhr befuhr ein Ford-Fahrer die Hauptstraße von Gaggenau in Richtung Ottenau. Möglicherweise infolge einer Blendung durch Sonnenstrahlen kam der 38-Jährige Fahrer von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß er frontal mit einem Volkswagen zusammen. Die 71 Jahre atle Beifahrerin des VW wurde dabei verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zeitweise musste die Unfallstelle halbseitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Die Unfallautos mussten beide abgeschleppt werden.



