Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Motorradfahrer prallt auf Auto

Mit einem vorausfahrenden Feuerwehrfahrzeug zusammengestoßen ist ein Motorradfahrer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Ulmer Straße. Der 19 Jahre alte Zweiradlenker bemerkte während der Fahrt auf der Nothelferbrücke das Bremsen des Feuerwehrwagens vor ihm, der nicht auf Einsatzfahrt war, zu spät. Bei einer Notbremsung stellte sich seine Honda auf das Vorderrad, sodass er sowie ein Mitfahrer nach vorne gegen die Heckscheibe des Wagens geworfen wurden. Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Smartphone gestohlen

Von einem Tisch vor einer italienischen Gaststätte am Marienplatz hat ein Dieb am Mittwoch kurz nach 18 Uhr ein Handy gestohlen. Der Täter, der als dunkelhäutig, männlich, groß, dünn und mit einem blauen T-Shirt bekleidet beschrieben wird, floh, nachdem er das Smartphone an sich nahm. Ein Verkehrsteilnehmer soll den Vorgang beobachtet haben. Dieser, sowie weitere Personen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Gewässerverunreinigung

In den Ablauf entsorgte Rohmilch dürfte der Grund dafür sein, der im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch für eine Verunreinigung des Mantelbachs an der Landesgrenze zu Bayern bei Ottmannshofen geführt hat. Ein Landwirt hat etwa 500 Liter der Flüssigkeit über einen Bodenablauf in das Gewässer eingeführt. Dies führte neben einer Eintrübung des Wassers zu einem Fischsterben von geringem Ausmaß. Vertreter des Landratsamtes, der Polizei und Feuerwehr waren am Mittwoch an dem Bach tätig. Der Landwirt hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Weingarten

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Kirche in der St.-Konrad-Straße hat am Dienstag zwischen 12 Uhr und 19 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen Nissan gestreift. Ohne sich um den Schaden von über 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Baienfurt

Entzündetes Papier ruft Feuerwehr auf den Plan

In der Toilette einer Schule in der Ravensburger Straße haben am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr Unbekannte Papier aus einem Spender entnommen und angezündet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an. Ob Sachschaden entstanden ist, ist bislang unklar. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Baienfurt

Gestohlener Motorroller taucht wieder auf

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Motorroller entwendet, der in der Lindenstraße abgestellt war. Der Täter knackte das Lenkradschloss und fuhr mit dem Roller weg. Durch den Hinweis eines Anwohners konnten Polizeibeamte den Motorroller am Mittwochabend im Bereich der Niederbieger Straße sicherstellen und dem Besitzer übergeben. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zum Täter.

Ebenweiler

Übler Maischerz führt zu Anzeige und hohen Kosten

Wie jetzt erst angezeigt wurde, haben Unbekannte im Zeitraum zwischen 30. April und 3. Mai an der Einmündung Russäcker/Oberhofstraße einen Zebrastreifen auf die Straße aufgemalt. Zudem stellten die Täter eine entsprechende Beschilderung auf, sodass der Fußgängerüberweg professionell anmutete. Da jedoch keine behördliche Anordnung vorlag, ermittelt der Polizeiposten Altshausen inzwischen wegen Amtsanmaßung, Straßenverkehrsgefährdung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Für das Entfernen des Zebrastreifens entstehen dem Landkreis Ravensburg rund 1.500 Euro Kosten. Die Ermittler bitten daher zur Klärung der Tat unter Tel. 07584/9217-0 um Hinweise zu den Verantwortlichen.

Wangen

Rollerfahrer verletzt durch Verkehrsunfall

Verletzungen hat der 17 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers erlitten, der am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in der Bodenseestraße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Die 39 Jahre alte Fahrerin des Hyundai übersah beim Abbiegen von der Engetsweiler Straße in die Bodenseestraße den jugendlichen Zweiradlenker, sodass es zur Kollision kam. Dieser stürzte und erlitt Schürfwunden. An seinem Roller entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro, während sich der Sachschaden am Pkw auf rund 1.500 Euro belaufen dürfte.

Isny

Lkw übersehen - Auffahrunfall ist die Folge

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr auf der B 12 ereignet hat. Ein 83 Jahre alter BMW-Lenker bog von der Maierhöfener Straße auf die Bundesstraße in Richtung Kempten ein und übersah dabei den Lkw eines 50-Jährigen. Dieser konnte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern. Eine hinter dem Lkw fahrende 70-Jährige fuhr mit ihrem VW trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung dem Lastwagen auf. Während am VW ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand, wird dieser am Lkw auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Isny

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Einen weißen VW Touran hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in einem Parkhaus in der Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße angefahren. Der Sachschaden am Heck des VW kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

