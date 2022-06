Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachtrag zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 10.06.2022

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Raubüberfall auf Discountmarkt - Nidderau-Heldenbergen

Am frühen Freitagabend, kurz nach 20:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf einen Discountmarkt im Ortsteil Heldenbergen, in der Straße Am Pfarrgarten. Ein mit Messer und Pfefferspray bewaffneter männlicher Täter, erbeutete Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Anschließend flüchtete er mit einem älteren weißen Damenrad in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet zurzeit mit starken Kräften nach dem Täter und wird hierbei durch den Polizeihubschrauber unterstützt. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 178cm, dunkler Teint, bekleidet mit grauem Kapuzenpulli. Bei Tatausführung trug er eine Coronamaske. Es wird nachberichtet.

Offenbach am Main, 10.06.2022, RENKER, PvD

