Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr die 54-jährige Fahrerin eines Ford an der Einmündung Igelswieser Straße / Industriestraße die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist in der Folge über die dortige Verkehrsinsel gefahren. Während die Fahrzeuglenkerin glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an einem Verkehrszeichen und an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.500 Euro. Um den nicht mehr fahrbereiten Ford kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Sigmaringen

In Kellerräume eingebrochen

Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße eingebrochen. Der Täter entwendete hierbei Gegenstände im Gesamtwert eines vierstelligen Eurobetrags, darunter unter anderem Werkzeug, ein Fahrrad und eine Angelausrüstung. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Krauchenwies

Anlagebetrug

Opfer von Betrügern ist eine 63-Jährige geworden, die sich wenige Monate zuvor auf einer unseriösen Online-Trading-Plattform angemeldet hatte. In der Folge erhielt die Frau mehrere Anrufe von zwei vermeintlichen Anlageberatern, die die Dame dazu brachten, einen höheren fünfstelligen Euro-Betrag auf zwei ausländische Konten zu überweisen. Als seitens der Berater keine Rückmeldung mehr kam, erstattete die Geschädigte Anzeige. Die Polizei warnt eindringlich vor unseriösen Geldanlageformen und rät dazu, sich vor einer etwaigen Anlage stets genau und kritisch mit dem Anlagemodell zu beschäftigen.

Herbertingen

Auffällige Fahrweise und Verkehrsunfallflucht

Mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle muss ein 18-Jähriger rechnen, der am Mittwochabend durch seine auffällige Fahrweise im Rötenweg auf sich aufmerksam gemacht hat. Der Fahrzeuglenker soll demnach zunächst mit quietschenden Reifen in den Rötenweg eingebogen sein und diesen wieder mit quietschenden Reifen auf einen landwirtschaftlichen Weg verlassen haben. Im weiteren Verlauf kam der junge Mann mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, fuhr er schließlich davon. Zeugen verständigten die Polizei, die den 18-Jährigen später zur Rede stellen und die weiteren Maßnahmen treffen konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich am Fahrzeug auf etwa 1.000 Euro, am Verkehrszeichen auf etwa 200 Euro.

Ostrach

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, der sich am Mittwoch gegen 15.45 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Beim Linksabbiegen von der Sigmaringer Straße auf die Hauptstraße übersah die 51-jährige Fahrerin eines Mitsubishi einen von rechts kommenden Renault, der von der Hauptstraße nach links in die Sigmaringer Straße abbiegen wollte. Bei der Kollision im Einmündungsbereich wurde der 66-jährige Renault-Fahrer leicht verletzt, einer medizinischen Versorgung vor Ort bedurfte es jedoch nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell