Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

E-Scooter übersehen

Leicht verletzt wurde ein 22 Jahre alter E-Scooter-Fahrer, als er am Mittwoch gegen 9.45 Uhr von einem Pkw erfasst wurde. Eine 66-jährige Mercedes-Lenkerin fuhr von der Riedelparkstraße in den Kreisverkehr zur Charlottenstraße ein und missachtete die Vorfahrt des Mannes, worauf es zur Kollision kam. Ein Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 13.45 und 14.45 Uhr einen auf einem Betriebsgelände in der Straße "Wolfenesch" stehenden Ford touchiert und danach einfach das Weite gesucht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei Friedrichshafen hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und geht ersten Hinweisen nach. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Auto touchiert und weggefahren

Rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstag und Dienstag an einem am Fahrbahnrand in der Röntgenstraße geparkten Skoda Fabia hinterlassen. Weil der Unbekannte sich nach dem Unfall nicht um die Schadensregulierung gekümmert, sondern einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Rollerfahrer verunfallt und rutscht unter Pkw-Gespann

Glück im Unglück hatte ein 17 Jahre alter Motorroller-Fahrer, als er am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr im Reuteweg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Jugendliche fuhr von einem landwirtschaftlichen Kiesweg in Richtung Vorfahrtsstraße und missachtete die Vorfahrt eines PKW-Anhänger-Gespanns. Beide Verkehrsteilnehmer bremsten umgehend stark ab, was beim Zweiradfahrer dazu führte, dass er die Kontrolle verlor, in der Folge stürzte und mit dem Arm unter dem Rad des Hängers landete. Mehrere Helfer hoben den Anhänger an, woraufhin sich der 17-Jährige befreien konnte. Den jetzigen Erkenntnissen zufolge zog er sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Während am Fahrzeuggespann kein Sachschaden entstand, wir dieser am Motorroller auf etwa 400 Euro beziffert.

Überlingen

Von Fahrbahn abgekommen

Mutmaßlich ein gesundheitliches Problem war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Straße "Zum Degenhardt" ereignet hat. Ein 77 Jahre alter VW-Fahrer war in Richtung Friedrich-Blersch-Straße unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Betonpoller und einem Reklameschild kollidierte. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte den Mann aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme zur Untersuchung in eine Klinik. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden.

Überlingen

Geparktes Fahrzeug rollt gegen Transporter

Weil sie ihren geparkten Pkw am Mittwochvormittag nicht richtig gegen Wegrollen gesichert hatte, war eine 60-Jährige für einen Verkehrsunfall in der Oberen Bahnhofstraße verantwortlich. Ihr VW T-Cross machte sich nach kurzer Zeit selbständig und rollte gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellten VW-Transporter. Während sich der Sachschaden am VW auf rund 500 Euro beläuft, fällte dieser am Wagen der Verursacherin mit etwa 6.000 Euro wesentlich höher aus. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell