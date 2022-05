LPI-SHL: Sachbeschädigung an PKW Zeugen gesucht

Eisfeld (ots) - Am Freitag um 14:50 Uhr wurde in der Hüttengasse in Eisfeld ein geparkter Pkw beschädigt. Eine Zeugin die zum Zeitpunkt einen Knall wahrnahm, erkannte beim Blick aus dem Fenster, wie sich eine männliche jugendliche Person in heller Oberbekleidung von der Unfallstelle hastig mit seinem Fahrrad entfernte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von zirka 2000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

