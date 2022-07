Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Hochwertige Pedelecs gestohlen

Zwei hochwertige E-Bikes haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag im Stadtgebiet gestohlen. Aus der Garage einer Ferienwohnung in der Riedleparkstraße entwendeten die Diebe ein verschlossenes, graues Pedelec der Marke Kreidler (Vitality Eco 7 Sport CX Wave) im Wert von über 3.000 Euro. Am Donnerstagvormittag stahlen Unbekannte ein verschlossenes E-Damenrad samt braunem Kinderanhänger von ähnlichem Wert, das im Bereich der Unterführung der Wilhelmstraße / Friedrichstraße abgestellt war. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in beiden Fällen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen - Fischbach

Sperrmüll unsachgemäß in Baumulde entsorgt.

Wegen unerlaubter Müllablagerung hat der Polizeiposten Immenstaad ein Verfahren gegen einen 71-Jährigen eingeleitet. Der Polizei wurde am Mittwoch gemeldet, dass mehrere Paar Ski, ein Koffer und weiterer Unrat illegal in einer Baumulde in der Dornierstraße entsorgt worden sind. Die Ermittler fanden in dem Unrat einen Hinweis auf dem Eigentümer des Sperrmülls und zeigten den Senior beim zuständigen Ordnungsamt in Friedrichshafen an.

Friedrichshafen

Motorradfahrer gestürzt

Verletzt hat sich ein Motorradfahrer, als er am Donnerstag im Kreisverkehr der Ehlersstraße / Flugplatzstraße in einen Unfall verwickelt war. Der 66 Jahre alte Fahrer eines VW Transporter fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den 61-jährigen Zweiradlenker. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zwar verhindern, kam dabei jedoch zu Fall. Er zog sich glücklicherweise nur leichte Blessuren zu. An seiner Maschine sowie an seiner Schutzausstattung entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Streitigkeiten beim Seehasenfest - Polizisten sprechen Platzverweise aus

Nachdem ein 17-Jähriger nach eigenen Angaben am Freitagmorgen gegen 0.45 Uhr von mehreren Unbekannten im Bereich der Möttelistraße geschlagen worden ist, ermittelt die Polizei wegen eines Körperverletzungsdelikts. Der alkoholisierte Jugendliche war augenscheinlich leicht verletzt und lehnte eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ab. Er und mehrere vermeintliche Zeugen traten gegenüber den Polizisten uneinsichtig und zunehmend aggressiv auf, weshalb die Beamten die Gruppe letztlich des Platzes verwiesen. Weil sich einer der Zeugen zudem weigerte sich auszuweisen, kommt auf ihn eine Anzeige zu.

Friedrichshafen

Betrunkene Fahrer gestoppt

Strafrechtliche Konsequenzen hat die Fahrt mit dem Fahrrad für mehrere Verkehrsteilnehmer, die in der Nacht auf Freitag unterwegs waren. Ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr in Schlangenlinien durch die Eugenstraße und hatte laut einem bei der Verkehrskontrolle gemachten Atemalkoholtest knapp 1,5 Promille. Etwa um die gleiche Zeit wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen 43-jährigen Radfahrer in der Ravensburger Straße aufmerksam, der offensichtlich alkoholbedingte Gleichgewichtsprobleme hatte. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm etwa 2 Promille. Am Freitagmorgen um 0.30 Uhr stoppten die Beamten einen alkoholisierten Rennradfahrer, bei dem eine Messung rund 1,9 Promille anzeigte. Die drei Radfahrer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen und mussten die Polizeibeamten jeweils zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Ihnen droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Meckenbeuren

Radfahrer prallt gegen geparkten Pkw

Leichte Verletzungen hat sich ein Mountainbike-Fahrer zugezogen, als er am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr in der Brückenstraße mit einem Pkw kollidiert ist. Der 19-Jährige war in Richtung Gerbertshaus unterwegs, übersah in einem Moment der Unachtsamkeit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf und fuhr in das Heck. Ein Rettungsdienst brachte den Radler zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Überlingen

Bananenstauden abgesägt - Zeugen gesucht

Sechs rund vier Meter hohe Bananenstauden haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag im denkmalgeschützten Überlinger Stadtgarten abgesägt. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Auto angefahren und geflüchtet

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr an einem in der Straße "Am Stadtgraben" geparkten Skoda Fabia angerichtet. Weil der Unbekannte danach einfach das Weite gesucht und sich nicht um eine Schadensregulierung gekümmert hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

