Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Schmalkalden (ots)

Auf dem Parkdeck eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Steinere Wiese" in Schmalkalden beschädigte Mittwochabend ein Pkw-Fahrer einen anderen Wagen beim Ausparken. Anschließend entfernte er sich, kam allerdings nach wenigen Minuten wieder zurück, schaute sich den entstandenen Schaden an beiden Autos an und entfernte sich erneut, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Glücklicherweise konnte eine aufmerksame Passantin den Vorfall beobachten und notierte sich folgerichtig das Kennzeichen. Somit war es ein Leichtes für die Polizei den 23-jährigen Fahrer ausfindig zu machen. Dieser erhält nun eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

