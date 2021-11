Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Hotel

Meiningen (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 20:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 05:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Hotel in der Günter-Raphael-Straße in Meiningen ein. Die Täter entwendeten einen Schranktresor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000 - 4.000 Euro. Die Ermittlungen werden fortan von der Kriminalpolizei Suhl geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

