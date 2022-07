Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen - Betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt

An Nase, Kopf und Armen verletzte sich ein Pedelec-Fahrer, der mit einer Atemalkoholkonzentration von umgerechnet über 1,8 Promille am Samstag gegen 01:25 Uhr in der Neulandstraße stürzte. Aufgrund seinen Verletzungen musste er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Auf ihn kommt zudem noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Überlingen - Unfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich der Führer eines weißen Fahrzeugs am Freitag zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr im Spetzgarten Weg. Der Geschädigte hatte seinen PKW auf dem dortigen Wanderparkplatz geparkt. Anhand der Spuren vor Ort konnte der Unfall rekonstruiert werden: Der Unfallverursacher kam nach aktuellem Stand der Ermittlungen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte am Fahrzeugheck mit dem geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551 8040 erbeten.

