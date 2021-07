Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Zweifamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

19. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 18.07.2021 - Großhansdorf

Am 18.07.2021, zwischen 09.30 Uhr und 18.00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Straße Elchweg in Großhansdorf. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht im Hause. In dieser Zeit verschafften sich die Täter auf noch unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude.

Zur Art und Höhe des erlangten Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen insbesondere auch im Umfeld des Tatortes, den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

