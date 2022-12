POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 10.12.2022

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Donnerstag, 08. Dezember 2022, eine Papiertonne in Ovelgönne in Brand gesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Anwohner gaben an, dass sie die Papiertonne gegen 18:30 Uhr an die Neustädter Straße gestellt hatten. Gegen 22:15 Uhr stellten sie beim Blick aus dem Fenster fest, dass die Tonne brannte. ...

mehr