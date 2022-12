Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B437 in der Gemeinde Stadland

Delmenhorst (ots)

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Freitag, 09. Dezember 2022, 11:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland schwere Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit befuhr ein 58-jähriger Mann aus Varel mit einem Sattelzug die B437 in Richtung Varel. An der Kreuzung "Hahnenknooper Mühle" musste er vor einer roten Ampel halten. Dies übersah der ihm folgende 55-jähriger Bremer und fuhr ungebremst mit seinem Kleintransporter auf den Sattelanhänger auf.

Nach dem Zusammenstoß war der 55-Jährige in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Insgesamt 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Rodenkirchen und Stadland waren an seiner Befreiung beteiligt. Parallel wurde der Mann von einem Notarzt versorgt. Anschließend wurde der schwer verletzte, aber ansprechbare Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Am Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der ungefähr 20.000 Euro betrug. Am Sattelanhänger entstanden ebenfalls erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr in Richtung B212 freigegeben werden. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Varel hat nach wie vor Bestand und ist von der Straßenmeisterei errichtet. Ein Auffahren von der B212 auf die B437 ist aktuell nicht möglich.

Die Freigabe der Richtungsfahrbahn Varel kann erst nach der Bergung und anschließenden Reinigung der Fahrbahn erfolgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell