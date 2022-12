POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand einer Papiertonne in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 08. Dezember 2022, 19:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Zur Unfallzeit befuhr ein 84-jähriger Delmenhorster mit einem Mercedes die Landwehrstraße in Richtung Nutzhorner Straße. In Höhe der Schanzenstraße kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. ...

mehr