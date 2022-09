Polizei Düren

POL-DN: Essenslieferant nahe Burgauer Wald zur Geldherausgabe gezwungen

Düren (ots)

Am späten Samstagabend kam es zu einem Überfall auf einen Essenslieferanten. Offenbar war der gezielt an eine Adresse in die Nähe des Fluchtraumes Burgauer Wald gelockt worden.

Nach Eingang einer Essensbestellung bei einem Franchise-Unternehmen mit Filialsitz in Düren sollte die verabredete Lieferung in die Burgauer Allee erfolgen. Als der Auslieferungsfahrer dort gegen 22:30 Uhr ankam, wurde er durch drei derzeit unbekannte Täter offenbar bereits erwartet und mittels einer vorgehaltenen Schusswaffe und in der Hand gehaltenen Messern zur Herausgabe seiner Geldtasche genötigt, wie er mitteilte. In der Bedrängnis habe der Mann dann sein Portmonee herausgeben müssen. Die Täter nahmen dieses an sich und flüchteten in den anliegenden Burgauer Wald. Der 50-jährige Geschädigte blieb unverletzt. Nachdem die Polizei Kenntnis von diesem Verbrechen erhalten hatte, wurde eine Fahndung ausgelöst. Die Täter konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden; ob sie sich mit einem Fluchtmittel vom Tatort entfernten ist derzeit noch nicht bekannt.

Es soll sich bei den Tätern um jüngere Männer im Alter bis zu 25 Jahre gehandelt haben, die sich zum Teil offenbar Mühe gegeben hatten, durch übergezogene Schals nicht erkennbar zu sein. Der Wortführer trug einen schwarzen Sportanzug.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Es werden dringend Zeugen gesucht, denen im Umfeld der Burgauer Allee einschließlich der umliegenden Straßen und Parkplätze verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein könnten. Auch kleine Beobachtungen können große Bedeutung bei der Aufklärung eines solchen Geschehens bekommen. Hinweisgaben werden bei der Kreispolizeibehörde Düren unter dem Polizeiruf 110 oder 02421/949-0 entgegen genommen.

