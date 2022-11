POL-RBK: Bergisch Gladbach - Anderthalb Stunden reichten für Einbruch in Einfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots) - Am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Rohbau in der Kiebitzstraße im Stadtteil Frankenforst. Aus diesem entwendeten sie hochwertiges Werkzeug. Die Eigentümer des Gebäudes hatten die Baustelle gegen 19:00 Uhr am Samstagabend (26.11.) verlassen. Als am Montagmorgen (28.11.) die Inhaberin einer ...

mehr