Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (332/2022) Unbekannter entblößt sich an der B 243 bei Herzberg, Polizei fahndet nach mutmaßlichem Exhibitionisten

Göttingen (ots)

Herzberg, Bundesstraße 243

Sonntag, 14. August 2022, gegen 08.15 Uhr

HERZBERG (jk) - An der B 243 am Ortsausgang von Herzberg in Fahrtrichtung Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) hat am Sonntagmorgen (14.08.22) gegen 08.15 Uhr ein ca. 50 Jahre alter Mann an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Ein Autofahrer beobachtete den ohne Hose auf der Straße gehenden Unbekannten und alarmierte die Polizei. Der Gesuchte soll nach Angaben des Zeugen eine korpulente Figur gehabt haben und mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Weiteres ist nicht bekannt.

Die nach dem Exhibitionisten eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Herzberg unter Telefon 05521/92001-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell