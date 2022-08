Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (331/2022) Osterode: Zwei Menschen bei Unfall auf B 241 schwer verletzt - Ermittlungen zur Ursache dauern an

Göttingen (ots)

Bundesstraße 241 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Osterode Donnerstag, 11. August 2022, gegen 17.15 Uhr

OSTERODE (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 241 zwischen Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) und Osterode (Landkreis Göttingen) sind am Donnerstagnachmittag (11.08.22) gegen 17.15 Uhr die beiden Insassen eines Toyota Yaris aus Osterode schwer verletzt worden. Der Senior und seine Beifahrerin wurden mit dem Rettungswagen bzw. dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser nach Herzberg und Göttingen transportiert. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird zurzeit bei etwa 18.000 Euro angenommen. Für die umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 241 für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Ersten Ermittlungen zufolge prallte der in Richtung Osterode fahrende Toyota gegen 17.15 Uhr in Höhe der Ortschaft Lerbach aus noch ungeklärten Gründen mutmaßlich ungebremst gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen liegengebliebenen LKW. Dessen Fahrer erlitt einen Schock.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

