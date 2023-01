Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Altstadt - Raub auf Autofahrer - Täter in die Flucht geschlagen

Mainz (ots)

Mit einem Faustschlag hat ein 27-jähriger Autofahrer einen Angriff auf sich abgewehrt und zwei Täter, die ihn ausrauben wollten, in die Flucht geschlagen. Gegen 17:45 Uhr parkte der Wiesbadener sein Auto am Samstagabend in der Stephansstraße in der Nähe der Gaustraße. Als er aus seinem Auto aussteigt wird er sofort von einem Schlag im Gesicht getroffen und schwankt kurzzeitig. Vor sich sieht er dabei einen Mann mit einem Messer, der ihn auffordert sein Geld und sein Telefon herauszugeben. Neben diesem erkennt er einen zweiten Täter. Er setzt sich jedoch sofort zur Wehr und streckt den Angreifer mit einem Faustschlag zu Boden. Diese Situation nutzt er und ergreift die Flucht. Im Weglaufen erkennt er, dass der zweite Täter dem niedergestreckten auf die Beine hilft und beide in die entgegengesetzte Richtung flüchten. Kurz danach verständigt er die Polizei. Die beiden Angreifer konnten nicht mehr angetroffen werden. Der angegriffene Autofahrer kann die Täter wie folgt beschreiben. Beide Männer sind ca. 30 Jahre alt und haben schwarze Hautfarbe. Der Haupttäter ist ca. 1,80 m groß und sehr schlank, er hat eine kleine, platte Nase und leicht abstehende Ohren. Im linken Ohr trug er zum Tatzeitpunkt einen kleinen Brillant-Ohrring. Der zweite Täter wird als ca. 1,70 m groß und ebenfalls schlank beschrieben. Er trug einen kleinen kreisrunden Bart der umgangssprachlich als Ziegenbart beschrieben wird. Beide waren mit schwarzen Jogginghosen und schwarzen Stoffjacken bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell