Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Verfolgungsfahrt durch Wohngebiet - Zeugen gesucht (13.11.2022)

Spaichingen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7:00 Uhr sollte ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines BMW durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Spaichingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als sich die Beamten dem betreffenden Fahrzeug zu Fuß näherten, hat der Fahrzeugführer plötzlich die Flucht ergriffen. Die darauffolgende Verfolgungsfahrt, bei der mehrere Steifenwagen aus Tuttlingen und Spaichingen beteiligt waren, führte durch ein Wohngebiet und Feldwege in und um Spaichingen. Dabei kam es auch zu einer Gefährdung eines bislang unbekannten Fußgängers mit Hund, der sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte. In einem Waldgebiet im Bereich Dreifaltigkeitsberg verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, daraufhin setzte er die Flucht zu Fuß fort. Ein Polizeidiensthund konnte die Fährte des Tatverdächtigen aufnehmen und führte die Beamten zum Versteck des 29-Jährigen, wo er vorläufig festgenommen werden konnte. Beim Flüchtigen bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ärztlich durchgeführt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Fahrt, insbesondere nach dem Spaziergänger mit Hund. Hinweise bitte direkt an den Verkehrsdienst in Zimmern unter der Rufnummer 0741/348790.

