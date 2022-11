Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen-Weil/ Lkr. Konstanz)) Diebstahl von Rüttelplatte

Weil (ots)

Unbekannte haben am Montag, gegen 22.45 Uhr vor einem Wohnhaus in der Straße "Heilig Wiese" eine Rüttelplatte in Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen. Aufgrund von Zeugen geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter handelt, die mit einem kleinen dunklen Auto nach der Tat in Richtung Tengen wegfuhren. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0, entgegen.

