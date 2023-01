POL-PPMZ: Schläger muss in Gewahrsam

Mainz-Ebersheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.05 Uhr, setzten unbekannte Täter auf einem Gehweg in der Römerstraße, vor der Hausnummer 11, Unrat in Brand. Durch das Feuer wurde ein Werbebanner an einem angrenzenden Bauzaun beschädigt. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Die Polizei konnte Spuren am Tatort sichern, die noch weiter untersucht werden. ...

