Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebe unterwegs - Polizei lobt Teenager

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Innenstadt

02.08.2022

Die Polizei registriert in den vergangenen Tagen die Zunahme von Taschendiebstählen. Dabei nutzen die Langfinger die Arglosigkeit ihrer Opfer aus und entwenden aus den zum Teil offenen Handtaschen meist älterer Damen die Portemonnaies. Am Dienstag erwischte es um 12.00 Uhr eine 26 Jahre alte Kundin in einem Lebensmitteldiscounter im Südkopfcenter. Als sie ihren Einkaufswagen für einen Moment aus den Augen ließ, schlugen Unbekannte zu und entwendeten aus der Einkaufstasche die Geldbörse nebst Inhalt.

Gegen 17.00 Uhr ereignete sich im gleichen Discounter ein weiterer Diebstahl zum Nachteil einer 81 Jahre alten Kundin Auch hier entwendeter ein Unbekannter aus der umgehängten Handtasche das Portemonnaie mit Bargeld und Personaldokumenten.

Eine gute halbe Stunde später schlug in einem Lebensmittelmarkt in einem Einkaufscenter ein Langfinger erneut zu und entwendete einer 85 Jahre alten Dame die Geldbörse, welche sie in ihrer Handtasche im Rollator mit sich führte.

Als der Täter bemerkt wurde, rannte er über die Rolltreppe, flüchtete er aus dem Seitenausgang und fuhr auf einem mitgeführten EScooter über die Kolpingstraße.

Zwei 13 Jahre alte und eine 16 Jahre alte Zeugin wurden auf das Geschehen aufmerksam und während zwei von ihnen eine angestellte des Geschäftes informierten verfolgte die dritte den Täter bis sie ihn aus den Augen verlor. Die alarmierte Polizei war wenige Minuten vor Ort und nahm den Sachverhalt auf. Dank der sehr guten Beschreibung der drei Zeuginnen, konnte eine Funkstreifenbesatzung einen Tatverdächtigen kurze Zeit später festhalten. Bei dem Verdächtigen handelte es sich um einen 22 Jahre alten Wolfsburger, auf den die Beschreibung der Mädchen zutraf.

Bei der Durchsuchung und Überprüfung des 22-Jährigen fanden die Beamten zwar nicht die zuvor entwendete Geldbörse, allerdings lag der EScooter als gestohlen ein.

Auch wenn es sich scheinbar bei dem Verdächtigen nicht um den Dieb der Geldbörse handelte, konnten die Beamten ihm den EScooter Diebstahl nachweisen.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den drei Zeuginnen die Zivilcourage gezeigt haben. Thomas Figge, Sprecher der Polizei in Wolfsburg: "Sie haben sich nicht selbst in Gefahr gebracht, sondern den Flüchtenden in sicherer Entfernung verfolgt, während die anderen beiden das Personal des Geschäfts informierten, welche die Polizei alarmierten."

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell