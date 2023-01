Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau/Laubenheim - Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlagen - ein Täter festgenommen

Mainz-Weisenau/Laubeneheim (ots)

Durch Videoaufnahmen konnte einer von zwei Dieben, die in der Nacht von Freitag auf Samstag Getränke aus einer Gartenparzelle stahlen, festgenommen werden. Nachdem die Täter gegen 1 Uhr nachts Bier und weitere Getränke aus der Gartenparzelle mitgehen ließen, legte sich einer der Täter in seiner eigenen, in derselben Anlage befindlichen, Parzelle schlafen. Der Geschädigte erkannte einen der Täter durch Aufnahmen seiner Überwachungskamera und verständigte die Polizei. Der schlafende Täter wurde dann durch die Beamten geweckt. Als er wach war, wurde festgestellt, dass der Mann wohl schon des Öfteren Diebstähle begangen hatte. Zum einen befanden sich mehrere nach derzeitigem Ermittlungsstand gestohlene Fahrräder und Werkzeuge in seiner Gartenlaube, zum anderen hatte der Mann mehrere offene Haftbefehle von früheren Taten - er wurde festgenommen und muss nun seine Haftstrafen absitzen.

In Mainzer Stadtteil Laubenheim wurden am Wochenende ebenfalls mehrere Einbrüche in Gartenparzellen bekannt, hier konnten noch keine Täter ermittelt werden. Durch unbekannte Täter wurden in einer Kleingartenanlage in gleich vier Parzellen die Hütten aufgebrochen. In allen Fällen wurde eine Tür zu den in den Parzellen befindlichen Hütten vermutlich mittels Brecheisen geöffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nur aus einer der Parzellen ein Stromaggregat und Benzin gestohlen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell