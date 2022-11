POL-PDLU: Speyer- Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Hochdorf-Assenheim (ots) - Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:50, parkte eine 36-Jährige ihren PKW am Fahrbahnrand in der Westerstraße. Da der PKW nicht gegen das Wegrollen gesichert wurde, rollte dieser mit geringer Geschwindigkeit die leicht abschüssige Straße hinunter und kollidierte nach etwa 15 Metern mit einer Hauswand. Die Hauswand wurde dabei nicht beschädigt, am PKW entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt ...

