POL-WOB: Badeunfall - 30-Jähriger ertrunken

Wolfsburg (ots) - Schöningen, Am Schloss, ZOB 05.08.2022, 02.55 Uhr Die Polizei in Schöningen sucht Hinweise zu einem Hundebesitzer, der am frühen Freitagmorgen am zentralen Omnibusbahnhof vier Jugendliche angegriffen, seinen Pitbull auf diese gehetzt und letztendlich noch einen Diebstahl begangen hat. Die vier Jugendlichen im Alter von 18, 19 und 20 Jahren saßen ...

mehr