Polizei Münster

POL-MS: Handtaschendieb am Albersloher Weg beobachtet - Polizei sucht unbekannten Zeugen

Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem unbekannten Zeugen, der am Freitagnachmittag (15.12., 15 Uhr) am Albersloher Weg einen Handtaschendieb beobachtet hat.

Eine 21-jährige Fahrradfahrerin war in Richtung stadtauswärts unterwegs. Ihre Handtasche lag in dem hinteren Fahrradkorb. Plötzlich bemerkte sie in Höhe eines Kinos einen unbekannten Mann auf einer Leeze, der ihr nahe kam und dann schnell davon fuhr. Geistesgegenwärtig griff sie zu ihrer Tasche und bemerkte, dass sie verschwunden war.

Einen Moment später sprach ein unbekannter Mann die 21-Jährige an und teilte ihr mit, dass er den Diebstahl beobachtet und noch versucht habe, den Täter mit seinem Pkw zu verfolgen. Der Mann könnte ein wichtiger Zeuge für die Polizei sein. Hinweise nimmt diese unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell