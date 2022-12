Polizei Münster

POL-MS: 40 gemeldete Glätte-Unfälle - drei Verletzte

Münster (ots)

Die Polizei Münster ist in der Zeit von Sonntagabend (18.12., 21 Uhr) bis Montagmorgen (19.12., 10 Uhr) zu 40 glättebedingten Unfällen gerufen worden. Bei den bekannt gewordenen Unfällen wurden drei Personen verletzt.

Die Einsatzkräfte nahmen im städtischen Gebiet 34 Unfälle und auf den Autobahnen im Regierungsbezirk sechs Unfälle auf. Bei einem Unfall an der Langenhorster Stiege in Nienberge wurde ein Mann schwer verletzt, als er mit seinem Fahrzeug auf glatter Fahrbahn von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Am Prozessionsweg und am Kardinal-von-Galen-Ring wurden zwei Verkehrsteilnehmende leicht verletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass sie von vielen Alleinunfällen, bei denen Menschen mit dem Fahrrad oder zu Fuß gestürzt sind, keine Kenntnis erhielten.

