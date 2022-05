POL-K: 220525-1-K Noch freie Plätze für "Workshop Zivilcourage"

Köln (ots) - Am Montag (23. Mai) haben Autofahrer beim Öffnen ihrer Autotüren zwei Radfahrerinnen zu Fall gebracht. Beide Frauen kamen mit erheblichen Verletzungen in Krankenhäuser. Gegen 11.30 Uhr traf ein 64 Jahre alter Mann auf der Hitzelerstraße in Raderthal beim Öffnen seiner Autotür eine 56-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Urfelder Straße fuhr. ...

mehr